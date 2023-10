Accident ce vendredi matin à Jemappes : un véhicule finit sur le toit dans la sortie d’autoroute

Un accident s’est produit ce vendredi vers 8h30. Sur la sortie d’autoroute E19 vers le R5 à Jemappes, une camionnette bleue a fait une embardée et s’est retrouvée sur le toit.Les circonstances de l’accident sont pour l’instant inconnues mais les pompiers de Mons se veulent rassurants sur l’état de santé du conducteur. « Un seul véhicule est en cause.

Le conducteur est sorti tout seul et a été pris en charge par l’ambulance sur place. Il n’était que légèrement blessé », nous indique-t-on.Ce n’est pas la première fois que cette bretelle piège un automobiliste. Une autre voiture avait fini sur le toit à quelques mètres de là au mois de décembre. Le véhicule avait fini sur la bande d’arrêt d’urgence et dans le sens inverse.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Accident spectaculaire à la chaussée de Bruxelles, à Lodelinsart : une camionnette s’encastre dans la vitrineUn spectaculaire accident s’est produit durant la nuit de jeudi à vendredi, le long de la chaussée de Bruxelles, à Lodelinsart. Une camionnette, qui venait d’être percutée par une voiture, a terminé sa course dans la vitrine de la Super grande boucherie. Lire la suite ⮕

Un bus immobilisé et évacué à Jemappes : « Il s’agitait, les policiers l’ont plaqué au sol et menotté »Les passagers se souviendront sans doute longtemps de leur trajet. L’incident a eu lieu sur la ligne 9 ce jeudi midi. Les policiers ont même dû intervenir. Lire la suite ⮕

Retranché sous une fausse identité, une baron de la drogue marseillais arrêté à BruxellesKamel N., un baron de la drogue marseillais, a été interpellé mardi à Bruxelles. L'information, rapportée par la... Lire la suite ⮕

Sander Gillé et Joran Vliegen ont 'fait une croix sur une qualification pour le Masters'Sander Gillé (ATP 20) et Joran Vliegen (ATP 20) ne disputeront plus que probablement pas les ATP Finals en double, le Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre prochains. Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait cinq blessés dans une ville frontalière égyptienneCinq personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait six blessés dans une ville frontalière égyptienneSix personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕