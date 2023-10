'Aberrant': Scott doit remplacer une partie de sa prothèse mais il attend depuis 1 an à cause d'une rupture de

30-10-23 12:33:00 / La source: rtlinfo

Scott a une prothèse au genou depuis 18 ans. Aujourd'hui, il doit en remplacer une partie. Mais à cause d'une rupture de stock sur certaines matières premières liées aux prothèses, son opération ne cesse d'être reportée depuis 1 an. Un cas qui n'est malheureusement pas isolé, et qui découle de la pandémie du coronavirus. Explications.