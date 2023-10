Ongezien fel debat over fusie verdeelt Zwijndrechtenaars: “Ik ben voor de fusie, maar durf dat niet meer zeggen”Stormloop op tickets voor EK 2024: 20 miljoen aanvragen voor 1,2 miljoen kaartjes, wie ernaast grijpt, krijgt straks nieuwe kansALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Nieuwe digitale tool zou blunders met uitleveringsverzoek, zoals in zaak Abdesalem Lassoued, moeten vermijdenEen nieuwe digitale tool voor magistraten en parketpersoneel zou blunders zoals die plaatsvonden met het Tunesische uitleveringsverzoek van Abdesalem Lassoued, de dader van de terreuraanslag in Brussel op 16 oktober, moeten vermijden. Dat heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt donderdag aangekondigd op het Brusselse parket. Lire la suite ⮕

Waarom het geen toeval is dat schutter in Maine hetzelfde wapen als Abdesalem Lassoued in Brussel gebruikteDe dader van de schietpartijen in het Amerikaanse Lewiston, waarbij minstens zestien mensen om het leven kwamen, gebruikte een AR-15. Dat is een semiautomatisch wapen waarmee ook terrorist Abdesalem Lassoued vorige week twee Zweden doodschoot in Brussel. Lire la suite ⮕

44-jarige Tunesiër uit Tervuren aangehouden, hij wordt gelinkt aan wapen dat dader gebruikte voor aanslag in BrusselHet gaat om een 44-jarige Tunesiër die in verband kan worden gebracht met het wapen dat werd gebruikt tijdens de dodelijke raid van Abdesalem Lassoued. Lire la suite ⮕

Le terroriste Abdesalem Lassoued a réussi à se marier en Tunisie sans se présenter à son mariage, mais il n’aIl a ensuite tenté de faire valider son mariage ici en Belgique, en 2021, mais sur avis négatif du Parquet, la commune de Schaerbeek a refusé, soupçonnant un mariage blanc. Lire la suite ⮕

Man aangehouden die Lassoued allicht aan wapen hielpDe onderzoeksrechter heeft een Tunesische man uit Tervuren aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij Abdesalem Lassoued hielp aan een AR-15, het type oorlogswapen waarmee die zijn aanslag pleegde. De man ontkent alles. Lire la suite ⮕

