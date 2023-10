Un attentat terroriste a frappé Bruxelles, le lundi 16 octobre 2023. Suivez les dernières informations en direct.Dernière mise à jour aujourd'hui, 20:12

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Abdessalem Lassoued revendique l'attentat au nom de l'Etat islamiqueUn attentat terroriste a fait deux morts à Bruxelles le 16 octobre. Suivez les dernières informations en direct.

Attentat à Bruxelles : Abdesalem Lassoued avait des contacts à l'étranger, selon le ministre van TigcheltL'auteur de l'attentat perpétré contre des Suédois le 16 octobre à Bruxelles, Abdesalem Lassoued, avait des contacts à...

Abdesalem Lassoued had internationale contacten, bevestigt minister van TigcheltOf Abdesalem Lassoued nu wel of niet als 'lone wolf' zijn terreurdaad verrichte op 16 oktober, zal het onderzoek van het federaal parket moeten uitwijzen. Dat heeft Paul Van Tigchelt verklaard. De nieuwe justitieminister bevestigt dat de dader van de aanslag waarbij twee Zweedse voetbalsupporters het leven lieten internationale contacten had.

Attentat terroriste à Bruxelles : Abdesalem Lassoued avait des contacts internationaux, confirme le ministreL'enquête du procureur fédéral devra déterminer si Abdesalem Lassoued a commis son acte terroriste du 16 octobre en tant que « loup solitaire ». C'est ce qu'a déclaré Paul Van Tigchelt. Le nouveau ministre de la justice a confirmé que l'auteur de l'attentat qui a coûté la vie à deux supporters suédois avait des contacts internationaux.

Nieuwe digitale tool zou blunders met uitleveringsverzoek, zoals in zaak Abdesalem Lassoued, moeten vermijdenEen nieuwe digitale tool voor magistraten en parketpersoneel zou blunders zoals die plaatsvonden met het Tunesische uitleveringsverzoek van Abdesalem Lassoued, de dader van de terreuraanslag in Brussel op 16 oktober, moeten vermijden. Dat heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt donderdag aangekondigd op het Brusselse parket.

Le terroriste Abdesalem Lassoued a réussi à se marier en Tunisie sans se présenter à son mariage, mais il n'aIl a ensuite tenté de faire valider son mariage ici en Belgique, en 2021, mais sur avis négatif du Parquet, la commune de Schaerbeek a refusé, soupçonnant un mariage blanc.

Waarom het geen toeval is dat schutter in Maine hetzelfde wapen als Abdesalem Lassoued in Brussel gebruikteDe dader van de schietpartijen in het Amerikaanse Lewiston, waarbij minstens zestien mensen om het leven kwamen, gebruikte een AR-15. Dat is een semiautomatisch wapen waarmee ook terrorist Abdesalem Lassoued vorige week twee Zweden doodschoot in Brussel.