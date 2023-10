Aartselaar B deelt thuis de punten met Rupel Boom B

Er werd een vroege voorsprong genomen door Aartselaar B na een doelpunt van Stijn Bouvé na 11 minuten. Jabir El Khattabi bracht in de 18de minuut Rupel Boom B op gelijke hoogte. Daarna was het lang wachten op een volgend doelpunt. Met nog bijna een half uur te gaan bracht Sofyane Maouhoub Aartselaar B op voorsprong. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Thomas Liefooghe en bouwde de voorsprong uit. Jellis Van Aken verkleinde de marge voor Rupel Boom B in de 69ste minuut.

Aartselaar B heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Rupel Boom B drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was het derde gelijkspel van Aartselaar B dit seizoen.

De volgende speeldag speelt Aartselaar B op zondag 5 november om 14.30 uur, in een thuiswedstrijd, tegen Schelle Sport B. Rupel Boom B speelt zaterdag 4 november om 19.30 uur thuis tegen Hingene. DOELPUNTEN: 11' Bouvé 1-0, 18' El Khattabi 1-1, 58' Maouhoub 2-1, 60' Liefooghe 3-1, 69' Van Aken 3-2, 88' Buysen 3-3.Buitenlands voetbalOVERZICHT. Alle doelpuntenmakers van afgelopen weekend in het Antwerpse voetbal headtopics.com

Christophe Pieyns en Yentl Van De Velde bezorgen FC Lebbeke zege op Rupel BoomFC Lebbeke boekte een zege in het duel met Rupel Boom. Het team won zaterdag met 2-1. Lire la suite ⮕

Berendrecht wint thuis van Aartselaar, mede dankzij twee treffers ArbiBerendrecht versloeg Aartselaar met 3-1 op zondag. Lire la suite ⮕

Fietser (55) valt over omgevallen boomIn de Tassijnslaan in Haasdonk is een fietser zaterdagochtend gewond geraakt bij een zware val over een omgevallen boom. Lire la suite ⮕

Boom valt om op voorbijrijdende auto in Duffel, twee inzittenden komen met de schrik vrijAan het Moriaubos in Duffel is een boom omgevallen op een voorbijrijdende auto. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Lire la suite ⮕

Hyena’s ontsnappen korte tijd uit verblijf in Planckendael: “Boom op omheining gevallen”In ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) is zaterdag een boom omgevallen. Die kwam terecht op een hek van het verblijf van de hyena’s. De roofdieren wisten daardoor korte tijd te ontsnappen. Het park was op dat moment nog niet open. Ondertussen zitten de hyena’s veilig opnieuw in hun verblijf. Planckendael kon gewoon open. Lire la suite ⮕

De mooiste boom van Mechelen staat in Leest: “Lindeboom aan Sint-Annakapel intrigeert”Uit twintig inzendingen is de zomerlinde aan de Sint-Annakapel in Leest verkozen tot de mooiste boom van Mechelen. De tweede plaats gaat naar de rode beuk in de Kruidtuin. Op drie staan de drie beuken aan de Zennegatvaart. Lire la suite ⮕