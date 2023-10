Aanvoerder Schoofs twijfelachtig voor KV Mechelen – Cercle Brugge, Konaté traint weer met de groep

Wat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plekHij is voor tien maanden geschorst, maar Newcastle weet nog van niets: coach rekent dit weekend nog op Sandro TonaliHoe de wedstrijden van STVV met dank aan acht Japanse meisjes soms meer kijkers lokken in Japan dan in België

Wat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plekHij is voor tien maanden geschorst, maar Newcastle weet nog van niets: coach rekent dit weekend nog op Sandro TonaliHoe de wedstrijden van STVV met dank aan acht Japanse meisjes soms meer kijkers lokken in Japan dan in België

Lire la suite:

gva »

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld. Lire la suite ⮕

De Garage in Mechelen wordt ‘Kunsthal’In de zoektocht naar extra ruimte voor de lokale academie, stelde de stad aanvankelijk voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. De nakende sluiting stuitte op protest van kunstenaars en sympathisanten, die de centraal gelegen plek wilden behouden voor hedendaagse kunst. Lire la suite ⮕

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: “Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten”Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen in het Cultuurcentrum. Lire la suite ⮕

Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in keukenDe brandweer is donderdagavond uitgerukt voor rookontwikkeling in de keuken van een woning in Mechelen. Lire la suite ⮕

Dieven slaan toe in auto en bestelwagenOp twee plaatsen in Mechelen hebben dieven toegeslagen in voertuigen. Lire la suite ⮕

L'ancien joueur de Westerlo et du Cercle Lyle Foster prolonge à Burnley jusqu'en 2028Lyle Foster a paraphé une prolongation de contrat avec Burnley, le club de Premier League dirigé par Vincent Kompany. Les Clarets ont annoncé la signature de leur attaquant sud-africain jeudi. Arrivé en janvier pour quelque 11 millions d'euros de Westerlo, Foster est désormais lié au club jusqu'en juin 2028. Lire la suite ⮕