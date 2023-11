Aanhoudende regenval in de Westhoek

Al dagen beheerst de aanhoudende regenval het nieuws. Vooral in de Westhoek is het dweilen met de kraan open. Weerman Frank Deboosere vertelt ons wat we de komende uren en dagen nog kunnen verwachten. “We kunnen nu eventjes ademhalen, maar erg lang zal dat niet duren.”In de Westhoek kijken ze iedere dag met een bang hartje naar de weersvoorspellingen. Heel wat velden en wegen staan er onder water en elke druppel die er nu bijkomt is te veel.

Gelukkig breekt er vrijdagnamiddag een korte droge periode aan, zegt Frank Deboosere: “De buien verdwijnen richting het oosten en vanavond en vannacht blijft het dan ook grotendeels droog. In de Westhoek kunnen ze eventjes ademhalen en van het moment profiteren om zo veel mogelijk water weg te krijgen.” Maar de adempauze zal spijtig genoeg niet erg lang duren. “Vanaf het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe en morgen is er dan opnieuw een actieve regenzone die van west naar oost over ons land trek

NİEUWSBLAD_BE: Koning Filip brengt bezoek aan overstroomde Westhoek: “Belangrijk dat hij zijn medeleven betuigt”Koning Filip bezoekt vrijdagvoormiddag Diksmuide, om poolshoogte te nemen van de wateroverlast in de Westhoek . Gouverneur Carl Decaluwé en burgemeester Lies Larridon (CD&V) leiden hem en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden rond.

NİEUWSBLAD_BE: Brandweer geeft update over toestand in Westhoek: “Waterpeil staat wel nog steeds zeer hoog en op een aantal pIn de Westhoek is donderdag minder regen gevallen dan voorspeld en verwacht was. Het waterpeil staat op meerdere plaatsen wel nog steeds heel hoog. In twee deelgemeenten van Lo-Reninge werd beslist om preventief met evacuaties te starten, maar bij de bewoners was er weinig bereidheid om te vertrekken.

DESTANDAARD: Gwendolyn Rutten over de watersnood: ‘Er is ook een Vlaanderen buiten Antwerpen’De Vlaamse regering bespreekt vandaag een actieplan om de overstromingen in de Westhoek in te dijken. Vlaams minister Gwendolyn Rutten kent de problemen in haar eigen Demerstreek en pleit ervoor om het budget goed te verdelen in Vlaanderen.

SUDİNFO_BE: Evacuation préventive de 25 maisons en raison des inondations en Flandre occidentaleEn raison des inondations persistantes, les habitants de quelque 25 maisons dans les villages de Woumen (Diksmuide) et de Merkem (Houthulst), en Flandre occidentale, seront évacués de manière préventive. C’est ce que rapporte le corps des sapeurs-pompiers du Westhoek . Les habitants seront hébergés au CO Heuvelhuis à Klerken (Houthulst). Mardi, il est à nouveau tombé localement jusqu’à 40 litres d’eau par mètre carré. Ces précipitations sur un sol déjà saturé ont contribué à remplir le Blankaart en tant que zone tampon naturelle. Depuis lors, la zone est restée pratiquement sèche, ce qui a permis aux niveaux d’eau de se stabiliser. À certains endroits, les niveaux d’eau ont effectivement baissé sous le seuil d’alerte, mais à d’autres endroits, on a observé une nouvelle hausse. En fait, sur le Heulebeek, le pic n’a pas encore été atteint.Une nouvelle période de fortes précipitations était prévue à partir de minuit

SUDİNFO_BE: Le secret d’un gazon anglaisLe secret d’un gazon anglais est, d’après un ancien académicien français qui avait paraît-il ses entrées à Wimbledon, de le semer et de laisser ensuite pleuvoir pendant quelques siècles. Au stade Roi-Baudouin, il suffit de trois jours de drache nationale pour donner à la pelouse des allures de bayou. Et donner de l’eau au moulin de ceux qui peuvent prétendre que l’herbe est bel et bien plus verte ailleurs. À Louvain en l’occurrenceEn cédant à la précipitation tout autant qu’aux précipitations, l’Union belge a donc dû activer un plan B qu’elle n’avait sous le coude que pour la forme et se replier toutes affaires cessantes sur sa résidence secondaire de Den Dreef. Les Red Flames qui offrent le gîte et le couvert à leurs prestigieux homologues des Diables, voilà qui bouscule l’establishment.En proposant une solution de repli à la Serbie, sans public et sans chichis, la Fédé a donc été dans ses petits souliers. Mais elle finalement restée droit dans ses bottes, au contraire du politique

