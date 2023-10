Aangespoelde orka overleden op strand van De Panne: “Hem terug in zee duwen was onbegonnen werk”

Het dier wordt normaal maandag weggehaald.Op de grens tussen Koksijde en De Panne is zondagmiddag een mannetjesorka aangespoeld op het strand. Dat gebeurde bij hoog water en dus lijken de kansen van het dier bijzonder klein. “Het water trok weg en dus was het onmogelijk om het dier terug het water in te duwen”, zegt Jan Haelters. “We hebben het ook niet geprobeerd, maar we hebben het dier zo weinig mogelijk stress proberen te bezorgen.

“De autopsie zal maandagochtend om 9 uur op het strand uitgevoerd worden. De orka is te groot om hier gemakkelijk weg te krijgen. De autopsie zal gebeuren in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik. Vervolgens zullen de weke delen en de beenderen in aparte containers weggebracht worden. Het skelet zal door de UGent als studiemateriaal gebruikt worden en zal in principe ook tentoongesteld worden.

