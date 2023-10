Aangeslagen reacties na dodelijk ongeval van Club-fan Patrick (61), vlak voor match tegen Antwerp: “Vreselijk

nieuws”Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen die u dit competitieweekend niet zag

Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig” Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel lawaai in een stadion”Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen die u dit competitieweekend niet zagKandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje...

Aangeslagen reacties na dodelijk ongeval van Club-fan Patrick (61), vlak voor match tegen Antwerp: “VreselijkBruggeling Patrick Van Hee (61) overleed zondagmiddag na een tragisch ongeval in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. De fervente Club Brugge-supporter werd enkele luttele minuten voor de voetbalmatch zou beginnen aangereden op zijn fiets. Zijn omgeving reageert verslagen op het overlijden van de supporter. Lire la suite ⮕

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

Club Brugge knokt zich op wilskracht voorbij AntwerpIn de topper van speeldag 12 tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het langste eind getrokken (2-1). In de slotminuut zorgde kapitein Hans Vanaken voor de eerste zege in zes competitiematchen voor blauw-zwart. Antwerp blijft achter met 6 op 18. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

Le Club de Bruges arrache la victoire dans les derniers instants contre l’Antwerp (2-1)Le Club de Bruges s’est imposé 2-1 dans son choc face à l’Antwerp grâce à un but de Vanaken en toute fin de match. Lire la suite ⮕