Aangeslagen reacties na dodelijk ongeval van Club-fan Patrick (61), vlak voor match tegen Antwerp: “Vreselijk

“We wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe”, klinkt het op een Facebookbericht van Club Brugge.Nog een twintig minuten en de match tussen Club Brugge en Antwerpen zou van start gaan. Helaas zonder Patrick Van Hee. De Club-supporter werd rond 13.10 uur op zijn fiets aangereden in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. De zestiger werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Patrick was al negen jaar lid van Uze Plekke, een organisatie die op zoek gaat naar mensen in verdoken, nieuwe en bestaande armoede en streven ernaar deze mensen aan hun rechten te laten komen, in verbinding te brengen met lotgenoten en (re-) integratie van deze mensen in de maatschappij. “Het is moeilijk om te vatten”, reageert voorzitter Angelino Meuleman. “Ik zag hem regelmatig.”De organisatie organiseert meerdere keren per maand een ontmoetingsavond. Patrick was er steevast elke avond bij.

Het West-Vlaamse parket stelde na het ongeval een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen probeerde het slachtoffer de rijbaan te dwarsen, maar werd hij net op dat moment gegrepen door een voertuig. De bestuurder van de wagen zou niet te snel gereden hebben. headtopics.com

