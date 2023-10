AA Gent experimenteert met handpalm-authenticatiesysteem dat supporters vlotter stadion laat binnengaan

Kleine groepen supporters van voetbalclub AA Gent zullen de komende 18 maanden beurtelings uittesten of er een toekomst zit in een "handpalm-authenticatiesysteem". Dat systeem werkt als volgt: op voorhand worden de biometrische gegevens van de handpalm van een supporter gescand. Die scan moet dan voldoende zijn om de supporter binnen te laten in het stadion. Dat betekent dat de supporter geen ticket, abonnement of identiteitskaart nodig heeft, om naar een wedstrijd te gaan kijken.

Toch klinkt er vanuit de supporters ook weerstand, omdat ze bang zijn dat hun privacy geschonden zal worden. "We beseffen dat er veel communicatie en overleg zal nodig zijn", zegt Piens. AA Gent is de eerste club in de ProLeague die het systeem uittest. In het voorjaar van 2025 wordt het toegangssysteem dan geëvalueerd.