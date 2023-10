Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

«Tout s’écroule, mes rêves sont anéantis»: trois élèves évincés de la «Star Academy» juste avant le lancement de la nouvelle saison? Un jeune homme l’affirme (vidéo) Il a suffi d’une seule participation à Sam, 19 ans, pour que sa vie change à jamais : « Nous sommes restés assis là, en nous demandant si c’était réel » (photo)

Dimitri ne peut plus venir faire ses courses quand il le souhaite chez Colruyt : « Je dois prévenir des semaines à l’avance que je vais venir » (photo) «Des coucougnettes?»: l’énorme bourde de Michaël face aux vaches de Sébastien dans «L’amour est dans le pré» (vidéo)Le gérant de deux Proxy Delhaize à Braives et Strée en colère après l’annonce de l’interdiction de vente de cigarettes dans les grandes surfaces : « Une perte annuelle de 180.000€ » headtopics.com

Notre sondage : la création du mouvement pluraliste « Ensemble » est-elle une bonne chose à Lincent ?À un an des élections communales de 2024, nous poursuivons notre série consacrée aux enjeux politiques des 31 communes de Huy-Waremme. Le prochain volet se penche sur la commune de Lincent. Lire la suite ⮕

Ensemble Markant verzoent Hebreeuws en Arabisch in concertMet Jubilate Deo brengt het vocaal ensemble Markant uit Herentals een unieke muzikale voorstelling in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het hedendaagse klassieke werk omvat tekst in zeven talen, waaronder het Arabisch en Hebreeuws. Lire la suite ⮕

Les Suisses 'raclent' presque tous les prix aux Championnats du monde de la racletteCe week-end, les lourdes effluves de fromage fondu ont enveloppé ce petit coin des Alpes suisses. Il a accueilli les... Lire la suite ⮕

Un match NBA débarque sur la RTBF tous les samedis soirs : voici le programmeC'est l'une des grosses infos de la rentrée sportive sur la RTBF. On a décidé de mettre les petits plats dans les grands... Lire la suite ⮕

De 5 à 8 : voici nos bulletins des joueurs de l’Olympic de Charleroi aprèsLes Dogues, à leur affaire dans l’ensemble,se sont imposés 2-1 ce samedi soir. Lire la suite ⮕

Victorieux sur le terrain de la NSeth Berchem, Saint-Michel renoue avec la victoireLa NSeth reste sur trois revers alors que de son côté Saint-Michel renoue avec le succès après avoir enregistré un 2/12. Lire la suite ⮕