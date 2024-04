À Molenbeek, les chiens célèbrent Pâques avec des biscuits et des jouets

À Molenbeek, les chiens ne laissent pas la pluie gâcher leur fête de Pâques. Ils explorent le parc Albert à la recherche de biscuits savoureux et de jouets. Des fruits et des légumes sont également disponibles pour eux. Les chiens ont le droit de manger des fruits et des légumes, mais il est important de vérifier avec un vétérinaire les aliments à éviter.

