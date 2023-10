À 84 ans, André Bouchat, de Marche-en-Famenne, est le plus vieux bourgmestre de Belgique: voici les maïeurs

Il est né le jour de l’indépendance de la Belgique… mais quand même pas la même année ! André Bouchat a 84 ans et il assume la fonction de bourgmestre de Marche-en-Famenne depuis 38 ans. « Et, avant cela, j’ai été échevin puis 1er échevin pendant plus de neuf ans », répond-il depuis son fauteuil. Nous lui apprenons donc qu’il est le bourgmestre le plus âgé de Belgique.

« Non, c’est le fait d’avoir redoré le sentiment de fierté d’appartenir à ce terroir communal. Pour ce qui est du reste, je ne suis vraiment pas du genre à faire le paon ». La dernière fois, il a été élu, affirme-t-il, en restant dans son fauteuil. « Mon bilan, il est là.

