80-jarige houdt stille mars in Lochristi om bushalte aan crematorium terug te halen

Sinds vervoersmaatschappij De Lijn haar dienstregeling in januari heeft aangepast, stopt de bus niet meer aan het crematorium van Lochristi. Heel wat haltes werden geschrapt, waaronder ook die bushalte. Jeanine "Babouche" Braeckenier (80) kan daardoor niet meer rechtover het crematorium afstappen.

"Een schande", vond Jeanine een paar maanden geleden al, "want je wil toch mensen uit je kennissenkring een laatste groet kunnen brengen?" Daarom startte ze in juni een petitie om De Lijn op haar beslissing te laten terugkomen, en een extra halte te vragen aan het crematorium.Sinds juni heeft Jeanine zo'n 4.000 handtekeningen verzameld.

Nu moet ze niet enkel naar het crematorium om kennissen een laatste groet te brengen, ze wil er ook aan de strooiweide zijn, bij haar overleden zoon. Ze kan wel een beroep doen op een belbus die haar voor het crematorium afzet, maar dat moet 24 uur op voorhand. "Dat is geen oplossing",zegt Jeanine, "hoe kan ik nu 24 uur op voorhand weten hoe mijn gemoedstoestand gaat zijn. headtopics.com

Een belbus is geen oplossing. Hoe kan ik nu 24 uur op voorhand weten of ik de moed ga hebben om te rouwen Op de dagen dat ze naar crematorium in Lochristi gaat, moet Jeanine noodgedwongen van de bus stappen langs de drukke Antwerpsesteenweg, die van Gent langs Lochristi leidt. Als ze daar is afgestapt moet ze nog een eind te voet langs een weg zonder voetpad. "Er liggen enkel kiezelsteentjes langs de weg, en dat is met mijn rollator levensgevaarlijk. Ik blijf daar in steken!"

Jeanine heeft dan ook een duidelijke boodschap voor minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD): "Ik wil dat de busblijft stoppen aan het crematorium. Ze moeten naar de mensen luisteren. headtopics.com

