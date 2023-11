8 redenen waarom werknemers uitvallen door stress

De welzijnswet mag dan al wel een tijdje bestaan (sinds 1996), toch is het pas dankzij de coronacrisis dat werknemers extra alert zijn voor het belang van een positieve en gezonde werkomgeving, zowel fysiek als mentaal.

De tijdelijke stilstand op de arbeidsmarkt heeft heel wat van hen aan het denken gezet en doen inzien dat het ook anders kon. De focus mag dan nu wel meer op en minder op werkdruk liggen, jammer genoeg zijn er nog altijd factoren die het mentale welzijn van de werknemer tijdens het werk negatief kunnen beïnvloeden.Dit zijn volgens een onderzoek van de Antwerp Management School de 8 meest voorkomende stressfactoren die een mogelijke reden zijn om zich ziek te melden op het werk.

Een slechte relatie met je leidinggevende kan voor heel wat kopzorgen zorgen. Ook wie zich niet gesteund voelt door z’n collega’s (69%), kan zich na verloop van tijd slecht in z’n vel voelen. Hoog tijd dus om op een professionele manier open kaart te spelen met de persoon in kwestie.Elk huisje heeft z’n kruisje en hoezeer je ook je werk van je privé wil scheiden, toch kan die stress zo overheersend zijn dat je op het werk amper kunt functioneren. headtopics.com

Je carrière, het huishouden, tijd voor jezelf en je gezin én op tijd naar bed gaan om de volgende dag net hetzelfde tempo aan te houden: je zou voor minder gespannen rondlopen. Het is dan ook niet altijd makkelijk om alle balletjes tegelijkertijd in de lucht te houden en dat kan voor heel wat spanning en stress zorgen.Geldzorgen kunnen je heel wat chronische stress bezorgen, ook wanneer je aan het werk bent.

is dan ook enorm belangrijk om je batterijen (niet die van je smartphone of laptop maar van jezelf!) terug op te laden.

