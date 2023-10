79 emplois menacés chez Sioen à Mouscron : « Nous avons lancé la procédure Renault ce vendredi »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

«J’ai été très mal conseillé et j’ai perdu pas mal d’argent»: Eric, de Taviers, a reçu des nouvelles d’ORES suite à sa facture de 3.200 euros malgré ses 34 panneaux photovoltaïques«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo)

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Mauvaise nouvelle à Mouscron : les travaux de la route express ont pris du retard et ne seront pas terminés… avant l’hiver ! headtopics.com

La commune d’Estaimpuis compte procéder au rachat de la dalle de béton du padel pour la somme de 90.000€ : « Le but est que le gérant du Estaim Padel Club déménage ses terrains »

– Division 1 : Futsal (D1) | La Squadra Mouscron doit s’inspirer de son match à AnderlechtDernière du classement avec quatre points au compteur, la Squadra Mouscron se déplace à Herentals ce vendredi avec l’espoir de décrocher un résultat positif. Lire la suite ⮕

Nicolas Anelka de passage au Futurosport à MouscronL’ex-ancien international français suit une formation UEFA B donnée par l’ACFF au Futurosport. Nabil Dirar fait également partie de la promotion. Lire la suite ⮕

| Le duel au sommet entre Luingne et Mouscron, un derby hurlu que les moins deL’affiche au sommet entre Luingne et le Stade Mouscronnois prévue samedi soir (19h) mettra à l’honneur des jeunes pousses qui comptent au sein de leur club respectif. Lire la suite ⮕

Pharmacies attaquées à Mouscron : l’auteur des faits n’en est pas à son coup d’essaiDans la nuit de vendredi à samedi, deux pharmacies mouscronnoises ont été la cible d’un vol avec effraction. L’auteur des faits, qui avait défoncé la vitrine avec une masse, a été interpellé. Il est suspecté de faits similaires en Flandres. Lire la suite ⮕

Etats-Unis: au moins 22 morts dans plusieurs fusillades, le tireur en fuiteNous avons 22 morts confirmés et beaucoup, beaucoup de blessés', a indiqué sur CNN, Robert McCarthy, élu de Lewiston, ville de plus de 36.000 habitants où Lire la suite ⮕

18e de Premier League avec Burnley, Kompany 'ne panique pas' : 'Nous avons une bonne équipe, il est temps de le montrer'Vincent Kompany emmène Burnley samedi après-midi à Bournemouth lors de la 10e journée de Premier League dans un match de... Lire la suite ⮕