745.000 euros pour garder les jeunes à risque de Bruxelles à l’école

Tout le monde n’est pas issu d’une situation familiale positive et tout le monde ne fait pas les bons choix. Dans l’enseignement néerlandophone de la métropole bruxelloise, un certain nombre de jeunes risquent ainsi d’abandonner l’école. Ils peuvent ainsi perdre leurs chances sur le marché du travail et dans la vie.

« Les écoles secondaires veulent faire plus pour les jeunes qui risquent d’abandonner l’école en raison de situations familiales difficiles et d’un comportement problématique », a déclaré le ministre Sven Gatz (Open-VLD), responsable de l’enseignement néerlandophone à Bruxelles.

