71-jarige bestuurder rijdt twee tieners op bromfiets aan bij verlaten van parkeerplaats

De hulpdiensten snelden woensdagavond rond 17.30 uur ter plaatse naar de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende, nabij Petit Paris. Een 71-jarige automobilist wilde eerder zijn parkeerplaats verlaten, maar kwam daarbij in aanrijding met een bromfiets. De 17-jarige bestuurder uit Jabbeke en de 17-jarige jongeman uit Oostende raakten door het ongeval gewond. Het duo werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde evenwel niet in levensgevaar.De automobilist legde een negatieve ademtest af.

Herman Brusselmans brengt dagboek uit over stoppen met roken: “Het is verschrikkelijk. Al dat gezeik over ‘het zit tussen uw oren’”

Eerste bekerstunt is een feit: KV Oostende wipt zwak EupenEupen is de eerste eersteklasseclub die uitgeschakeld is in de Croky Cup van dit seizoen. Het werd in de 1/16de finales op eigen veld geklopt door KV Oostende, nochtans de voorlaatste in de Challenger Pro League. Lire la suite ⮕

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet. Lire la suite ⮕

“Een hond ­zorgde op mijn veertiende voor een levenslange angstpsychose”Ik zou zo graag een hondenman zijn. Dat andere mensen over mij zeggen: met mensen heeft hij het moeilijk, maar Nico en honden, dat is iets heel bijzonders. Ik zelf zie dat voor mij als een scene uit de nog te maken film The dogwhisperer. Lire la suite ⮕

Geen hulp bij toiletbezoek en om 18 uur al in bed: Inspectierapport toont schrijnende toestanden in woonzorgcentrum in OostendeBij inspecties in het woonzorgcentrum 'Ons Geluk' in Raversijde bij Oostende zijn er mensonterende zaken vastgesteld. Lire la suite ⮕

Noa Lee komt gracieus uit de schaduwNoa Lee debuteert fraai met een gulle collectie synthpop, die altijd een beetje onthecht. Lire la suite ⮕

Israëlische tank vuurt op personenwagen in GazaOp sociale media gaat een video rond waarop te zien is hoe een Israëlische tank op een personenwagen vuurt. In de wagen zou een familie hebben gezeten. De auto bevindt zich op de Salah-al-Din Road, een weg die het noorden met het zuiden van Gaza verbindt. De auto maakt een manoeuvre om te keren, waarna de tank vuurt. Lire la suite ⮕