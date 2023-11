49-jarige vrouw opgepakt drie maanden na etentje waarbij drie mensen stierven

De 49-jarige Erin Patterson had in juli haar familie uitgenodigd voor een etentje bij haar thuis in het Australische Victoria. Het bleek de laatste maaltijd voor drie van haar familieleden, een vierde werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers waren Gail en Don Patterson, de ouders van Erins ex-man, en Gail Pattersons zus Heather Wilkinson. Ian Wilkinson, de man van Heather, kon na twee maanden in het ziekenhuis uiteindelijk toch herstellen.

Vrouw na wiens etentje drie familieleden stierven, houdt onschuld vol: “Maar ik heb wel gelogen tegen de politie” Erin Patterson houdt vol dat ze onschuldig is, maar de politie heeft haar donderdagochtend toch in hechtenis genomen. Haar huis werd doorzocht en de vrouw zal worden verhoord. Inspecteur Dean Thomas van het rechercheteam benadrukte tijdens een persconferentie de complexiteit van de zaak en beschreef het als een tragedie die “nog jaren kan nazinderen”.

“Ik ben er nu kapot van dat deze paddenstoelen mogelijk hebben bijgedragen aan de ziekte van mijn dierbaren,” schreef ze in augustus in een verklaring. “Ik wil echt herhalen dat ik absoluut geen reden had om deze mensen, van wie ik hield, pijn te doen.” headtopics.com

Mogelijk houdt haar arrestatie vooral verband met de vragen die er waren gerezen over een voedseldroger. Patterson beweerde tegen de politie die al lang weggedaan te hebben, maar gaf daarna toe gelogen te hebben en die wel gebruikt te hebben voor het etentje. Haar ex-man, de zoon van twee van de gasten, had haar er in het ziekenhuis immers van beschuldigd die bewust gebruikt te hebben om iedereen te vergiftigen.

