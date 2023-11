40.000 mensen wachten nog op energiepremie van vorig jaar

DE FOLDERVRETER.

“Albert Heijn stunt met 1 plus 2 gratis, Princekoeken voor de helft van de prijs én gehakt tegen bodemprijzen”SJOTCAST. Frank en Franky #5: “KV Mechelen heeft te veel kwaliteit om te zakken: Steven Defour moet zich zorgen maken”

40.000 mensen wachten nog op energiepremie van vorig jaarMeer dan 40.000 mensen hebben nog altijd geen energiepremie gekregen. “Mensen die recht hebben op het basispakket wachten ondertussen al een jaar, en dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt Vooruit-fractieleider in de Kamer Melissa Depraetere. Lire la suite ⮕

Als ze bleef zwijgen, zou slachtoffer grensoverschrijdend gedrag Vooruit nog eens duizenden euro’s krijgen naEen jaar na haar ontslag binnen Vooruit kreeg het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag stiekem een eerste bedrag uitbetaald. Na de verkiezingen van volgend jaar zou ze, mits ze zou blijven zwijgen over haar nare ervaringen, nog eens duizenden euro’s krijgen. Lire la suite ⮕

Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: “Kuis jullie tenen maar uit”En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: “Kuis jullie tenen maar uit.” Lire la suite ⮕

Niet-Antwerpenaars krijgen sociaal tarief voor lage-emissiezone: “We drongen aan op deze ingreep”Meer mensen zullen vanaf 27 april 2024 in aanmerking komen voor een vrijstelling of een sociaal tarief in de lage-emissiezone (LEZ). Het betreft onder meer mantelzorgers en mensen met een laag inkomen die niet in de stad wonen. Lire la suite ⮕

Duizenden mensen geëvacueerd door naderende brand in CaliforniëIn het zuiden van de Amerikaanse staat Californië woedt een hevige brand. De autoriteiten hebben aan minstens 5.700 mensen gevraagd om hun huizen te verlaten. Dat melden Amerikaanse media dinsdag. Lire la suite ⮕

