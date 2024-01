300 000 personnes renoncent aux soins de santé en Belgique

300 000, c'est le nombre estimé de personnes qui pourraient bénéficier de soins de santé moins chers en Belgique mais qui n'activent pas leurs droits pour cela. 103 262, c'est le nombre de Belges sans assurance obligatoire en juin 2023. Ou encore : plus d'un parent sur quatre reporte un suivi médical pour son enfant pour raison financière. Dans les familles qui gagnent moins de 1500 euros par mois, cette proportion est presque d'un parent sur deux.

Si les soins de santé de base sont plutôt bien remboursés en Belgique, les ménages les plus précarisés renoncent encore souvent à un suivi médical pour raisons financières. Ainsi, en 2017, la Belgique était le 3e pays européen après la Grèce et la Lettonie où les revenus les plus bas se sont privés de soins à cause de l'argent, selon une étude de l'Observatoire social européen. Une des raisons mises en avant dans cette dernière étude, c'est la complexité du système de remboursement. Assurance obligatoire, gratuite ou non, complémentaire, statut de bénéficiaire de l'intervention majorée... Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver





