2.500 lokale agenten te weinig: “Als beroep niet aantrekkelijker wordt gemaakt, wordt het alleen maar erger”

30-10-23 11:22:00 / La source: Nieuwsblad_be

In het Brussels Gewest zijn maar liefst 800 lokale politiemensen te weinig, in Vlaanderen ook nog eens 800. Voor heel het land loopt het tekort aan lokale agenten op tot meer dan 2.500. Opmerkelijk: Limburg is de enige provincie waar er geen grote tekorten zijn.