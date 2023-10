2.500 lokale agenten te weinig: “Als beroep niet aantrekkelijker wordt gemaakt, wordt het alleen maar erger”

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Wim Van Huffelen, de ambtenaar van 800 miljoen euro, gaat met pensioenWim Van Huffelen is vanaf 1 november officieel met pensioen. Hij kijkt dan terug op een ambtenarenloopbaan van 39 jaar in de gemeente Stabroek, waarvan 35 jaar als gemeentelijk ontvanger, wat nu directeur financiën heet. In al die jaren passeerde bij hem meer dan driekwart miljard euro werkingsgeld voor de poldergemeente. Lire la suite ⮕

Lasne Ohain écarte le BX Brussels sur le plus petit écartLa rencontre de ce dimanche a tourné à l’avantage des locaux. Lire la suite ⮕

Bierexperts keuren 1.800 bieren tijdens Brussels Beer Challenge: “We hebben al enkele mindere bieren voorgesch95 bierexperts uit alle hoeken van de wereld zijn drie dagen lang aan de slag in de kerk van het Paterspand in Turnhout. Voor de Brussels Beer Challenge keuren ze in totaal 1.800 bieren in 96 verschillende stijlen. Wij namen zondagvoormiddag poolshoogte en mochten zelfs even meeproeven. Lire la suite ⮕

Cinquième succès d'affilée pour le Brussels qui reprend la têteAprès sa défaite initiale, le Brussels a remporté dimanche face à Mons un cinquième succès d'affilée (90-76) à l'occasion de la dernière rencontre comptant pour la sixième journée de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de Basket. Lire la suite ⮕

Une commerçante d’Heusy volée à son retour de vacances : « Il y en a pour plus de 500 euros de préjudice »Vanessa Thenaers, gérante de la sandwicherie Perlinpin Pain à Heusy, se souviendra longtemps de son retour de la mer. Samedi après-midi, en rentrant de la côte, elle a vu son commerce se faire cambrioler. Elle raconte. Lire la suite ⮕

Als men de pil niet meer wil: natuurlijke anticonceptie maakt opgang op sociale mediaHoewel steeds meer Vlaamse vrouwen voorbehoedsmiddelen gebruiken, is dat steeds minder vaak de pil. Sociale media slaan hormonen in de ban en jonge vrouwen proberen hun vruchtbaarheid te monitoren met natuurlijke middelen. Lire la suite ⮕