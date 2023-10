18 sur 18 : l’Union maintient la cadence 

Encore une fois, les lendemains européens ont souri à l’Union. Victorieuse au bout du suspense contre LASK jeudi dernier, elle n’a pas baissé de régime face à Westerlo ce dimanche. Et pourtant, il s’agissait de « la » rencontre piège par excellence. Les Jaune et Bleu se faisaient d’ailleurs rapidement surprendre par la lanterne rouge, Daci profitant des largesses de la défense unioniste pour ouvrir le score (12e).

Au final, ces forfaits ne se seront pas fait ressentir le moins du monde, Eckert Ayensa prenant efficacement le relais aux avant-postes L’attaquant allemand, qui avait réalisé un début de saison canon, n’avait plus joué depuis le 16 septembre en raison d’une blessure. Il a fêté son retour sur les terrains de la meilleure des manières : par un sixième but personnel.

Westerlo-Union : les Unionistes s’imposent à Westerlo et enchaînent une sixième victoire de rangLes Saint-Gillois se son parvenus à bout des campinois 1-3 après avoir réalisé une très belle seconde mi-temps. Amoura, entré en cours de match a encore inscrit un but. Lire la suite ⮕

Grâce à un triplé de Dreyer, Anderlecht atomise LouvainMené au score par Louvain, le Sporting n’a pas paniqué et s’est largement imposé ce samedi soir. Anders Dreyer s’est offert un triplé de trois frappes lointaines. Dolberg et Stroeykens ont également marqué. Lire la suite ⮕

Football belge : D1A: grâce à Dreyer, Anderlecht dérouleRapidement mené au score, le Sporting bruxellois aurait pu paniquer face à Louvain. Il n’en a rien été. Notamment grâce à un triplé d’Anders Dreyer, les Mauves ont largement dominé les Louvanistes. Lire la suite ⮕

Alexander Blockx, 18 ans, remporte son premier titre chez les seniors à GlasgowAlexander Blockx (ATP 580) a remporté le tournoi de tennis ITF M25 de Glasgow en Ecosse. Le lauréat du dernier Open... Lire la suite ⮕

L’Union remonte Westerlo et aligne un sixième succès de rangL’Union Saint-Gilloise a surmonté un début de match compliqué et un but de retard pour s’imposer contre Westerlo... Lire la suite ⮕

Westerlo-Union : Amoura enterre les espoirs campinois en inscrivant un joli lob(1-3, direct)Après son exploit de dernière minute jeudi et la victoire arrachée à la dernière minute contre Lask, l’Union se déplace en Campine du côté de Westerlo à 16h. Les Saint-Gillois sont actuellement leader avec un point d’avance sur Anderlecht. Lire la suite ⮕