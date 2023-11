11- novemberviering in de drie deelgemeentes

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Wim Van Huffelen is vanaf 1 november officieel met pensioen. Hij kijkt dan terug op een ambtenarenloopbaan van 39 jaar in de gemeente Stabroek, waarvan 35 jaar als gemeentelijk ontvanger, wat nu …Over gevoelens praten is niet eenvoudig. Dat geldt zowel voor kleuters, kinderen als papa’s en mama’s.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseBeeldhouwer Guy Janssen ontpopte zich de laatste decennia als kunstenaar van monumentale werken. Zopas werd zijn 25ste grote beeldhouwwerk geplaatst op een rotonde in het Waalse Sprimont. In de …Werkgroep Heuvels organiseerde voor de vierde keer de dierenwijding aan de kapel van de Heuvels in de Waterstraat op de grens van Stabroek met Kapellen.DE GRENS.

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Toegangsregels lage-emissiezones worden rechtvaardiger en socialer headtopics.com

Marbella op klaarlichte dag opgeschrikt door schietpartij tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelenDe Spaanse badstad Marbella werd zaterdag, op klaarlichte dag, opgeschrikt door een schietpartij. Minstens twee mensen raakten daarbij gewond. Volgens de Spaanse krant El Pais gaat het om een confrontatie tussen een Belgische en Nederlandse drugsbende. Lire la suite ⮕

Schietpartij op klaarlichte dag tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelen in MarbellaBij een schietpartij tussen drugscriminelen in het Spaanse Marbella zijn zaterdag twee mensen gewond geraakt. Dat melden Spaanse media. Volgens bronnen bij de politie zou het gaan om een conflict tussen Belgische en Nederlandse bendes. Lire la suite ⮕

Kippenvel voor bobsleester Elfje Willemsen: ‘Plots stonden we tussen de wereldtop’Bobsleester Elfje Willemsen deed vertrouwen op in de kleedkamer. Lire la suite ⮕

Starturen Koppenbergcross aangepast in functie van bekermatch tussen Lierse en AntwerpMet de Koppenbergcross wordt de eerste van een rist klassiekers in het veld afgewerkt. Wie wint op de Bult van Melden mag al meteen van een geslaagde start van het seizoen spreken. Hieronder alles wat u moet weten van deze mythische wedstrijd. Lire la suite ⮕

Arbeider in kabellift klampt zich wanhopig vast wanneer wind hem heen en weer slingert tussen wolkenkrabbersEen arbeider bevond zich vorige week in een wel erg benarde situatie toen hij aan een wolkenkrabber in Dubai werkte. Hij bengelde meters boven de grond in een kabellift toen er plots een felle wind opstak. De man werd heen en weer geslingerd, en de lift crashte verschillende keren tegen het glas van de Ciel Tower, een wolkenkrabber in aanbouw. Lire la suite ⮕

28-jarige man lichtgewond na aanrijding tussen fiets en elektrische stepIn de Frederik de Merodestraat gebeurde er een ongeval warabij een fietser en de bestuurder van een elektrische step betrokken waren. Lire la suite ⮕