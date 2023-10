100% Sport : La coqueluche Leoni, Bellingham roi du Clasico, Neuville regoûte à la victoire et Wembanyama superstar

Ce dimanche 29 octobre dans 100% sport - Le mag, Anne-Sophie Depauw et Jérémie Baise font le tour de l'actu sport du week-end et reviennent notamment sur la victoire de l'Afrique du Sud en finale de la coupe du monde de rubgy, la classe de Jude Bellingham qui a offert le Clasico au Real Madrid, la belle soirée d'Anderlecht et de sa 'Danish' dépendance, la victoire de Thierry Neuville et le sacre de Kalle Rovanpera sans oublier les débuts en NBA de...

GP du Mexique: Charles Leclerc décroche la pole devant son équipier Carlos SainzC’est une première ligne 100% Ferrari qui partira sur la grille de départ dimanche. Lire la suite ⮕

La république de Turquie a 100 ans ce 29 octobreCe 29 octobre, la république de Turquie fête son centenaire. C’est le 29 octobre 1923 que Mustafa Kemal Atatürk... Lire la suite ⮕

Un Jude Bellingham impressionnant offre le Clasico au Real Madrid face au FC Barcelone (vidéo)Le Real Madrid a remporté le 255e Clasico de l’histoire cette après-midi au stade Montjuic ! Les Madrilènes ont battu... Lire la suite ⮕

