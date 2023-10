10 vlekkenmiddelen getest: de dure scoren niet beter dan de goedkope

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Geen belastingen en voorbehouden parkeerplaatsen, maar dit privilege zijn diplomaten voortaan kwijtZe moeten geen belastingen betalen en genieten immuniteit: dat ambassadeurs en andere diplomaten flink wat privileges genieten, is bekend. Maar één voordeel zijn ze voortaan kwijt: ze moeten nu net als iedereen een examen afleggen om te mogen jagen. Lire la suite ⮕

België wil het vrouwen-WK in 2027, maar heeft (nog) geen stadionsBelgië lanceert met Nederland en Duitsland zijn kandidatuur voor het WK vrouwenvoetbal in 2027. Wat een opportuniteit is om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten, is ook een race om drie geschikte stadions in ons land te vinden. Lire la suite ⮕

China weert Belgisch rundvlees wegens blauwtong, maar verbod heeft geen impactChina heeft een invoerverbod opgelegd aan herkauwers en afgeleide producten uit België wegens blauwtong. Het verbod heeft echter geen impact. Lire la suite ⮕

Geen hitjesopera, maar met ‘Das Rheingold’ heeft De Munt wel goud in handenGespreid over twee operaseizoenen brengt De Munt het magnum opus van Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen. Het eerste deel schittert alvast als de titelschat. Lire la suite ⮕

Factcheck: dit zijn geen Palestijnse slachtoffers van het recente conflict tussen Israël en Hamas maar kinderen die omkwamen in Syrië in 2013Op 13 oktober deelt een X-gebruiker deze tweet (hier gearchiveerd). Op de foto zien we overleden kinderen die in witte doeken zijn gewikkeld. De gezichten Lire la suite ⮕

Jasper Philipsen ziet in Tour de France na rit zestien geen winstkansen meer: “Dan is het nog maar de vraag ofAls winnaar van de groene trui kon Jasper Philipsen niet ontbreken in Parijs voor de parcoursvoorstelling van de Tour de France. Lire la suite ⮕