10 bowlingbanen en meer dan 60 verschillende spelletjes: grootste arcade van Europa opent naast UGC

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Stad Antwerpen verlaagt gemeentebelastingDe stad Antwerpen gaat waarschijnlijk in 2025 de gemeentebelasting van 8% verlagen. Deze beslissing ligt vandaag op de tafel van het Antwerpse schepencollege. Het is een belangrijke maatregel binnen de begrotingsbespreking.

Antwerpen start met opleiding toekomstige reddersAntwerpen wil het redderstekort in de zwembaden aanpakken, en start met de opleiding van toekomstige redders. Die worden door de stad opgeleid en kunnen daarna meteen voltijds aan de slag in een van de Antwerpse zwembaden. Vrijdagochtend kwamen er alvast tientallen geïnteresseerden opdagen op een infosessie in Berchem.

Tot 375 euro minder per jaar: dit betekent de verlaagde aanvullende personenbelasting in Antwerpen voor uHet Antwerpse stadsbestuur verlaagt de aanvullende personenbelasting (APB) van 8 naar 7%. Voor een gezin met kinderen met een gemiddelde bruto maandloon van 8.400 euro zou dit neerkomen op een belastingvermindering van 375 euro en voor een alleenstaande met een gemiddeld bruto maandloon van 2.600 euro op 85 euro.

Ook staking bij privébussen: "In Antwerpen rijdt 70 tot 80 procent van chauffeurs niet"Ook de privébusbedrijven hebben zich vrijdag aangesloten bij de spontane stakingsacties van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Dat meldt Erik Maes van BTB-ABVV vrijdag. Volgens Maes is 70 tot 80 procent van de chauffeurs in Antwerpen niet uitgereden.

Eerste elektrische interventievoertuigen van VAB rijden uit in Antwerpen: "Comfortabeler dan een vrachtwagen"De pechverhelpingsdienst VAB heeft voortaan ook elektrische interventievoertuigen. Die worden gebruikt om automobilisten te helpen. De eerste exemplaren in ons land rijden sinds vandaag uit in en rond Antwerpen.

Eerste Belgisch Rails-filiaal opent in Huidevettersstraat: "Een vleugje Californië in Antwerpen"Het Amerikaanse kledingmerk Rails huist sinds kort in Huidevettersstraat. Afgelopen donderdag was er de feestelijke inhuldiging. "We hebben een trouw Antwerps cliënteel dat ons al sinds de beginjaren volgt", aldus Mackenzie Bryant, die onder meer verantwoordelijk is voor de Europese markt.