1.182 procès-verbaux dressés sur 7 jours par le lidar installé route de Diekirch à Arlon !

70, 80, même 90 km/h, les riverains qui habitent le long de la route de Diekirch sont habitués à voir des automobilistes passer à toute allure dans leur rue, qui est pourtant limitée à 50km/h.Durant sept jours, la police d’Arlon a donc décidé d’y installer un lidar pour calmer celles et ceux qui ont tendance à avoir le pied lourd.

Et force est de constater que ce fut un bon rappel à l’ordre puisque du 4 au 11 octobre, pas moins de 1.182 PV ont été dressés, dont 19 retraits de permis. Comme le rappel la police : « Le permis de conduire est retiré automatiquement lorsque la vitesse de l’automobiliste est supérieure de 30 km/h à la limitation, soit 80 km/h dans le cas présent puisque le radar était installé à l’entrée d’agglomération.

