1.000 betogers op Sint-Jansplein uit solidariteit met Palestina: “Wie zijn wij om te oordelen over de daden va

n Hamas?”Collega’s en vrienden “met verstomming geslagen” na moord op advocate Claudia (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Verkeer tussen E34 en Ring rijdt nu op definitieve rijbanen met nieuw knooppunt Sint-Anna LinkeroeverOp Linkeroever is vandaag het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever in gebruik genomen. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er voortaan op definitieve rijbanen. In de toekomst zal de nieuwe Scheldetunnel daar ook nog op aansluiten. Lire la suite ⮕

Creatieve Sint-Cordulaleerlingen brengen Paalstraat in HalloweenstemmingDat de winkels in de Paalstraat helemaal klaar lijken voor Halloween, komt mede dankzij de inbreng van de creatieve leerlingen van de Sint-Cordula basisschool en hun juf muzische vorming Karin van Geijstelen. Lire la suite ⮕

De mooiste boom van Mechelen staat in Leest: “Lindeboom aan Sint-Annakapel intrigeert”Uit twintig inzendingen is de zomerlinde aan de Sint-Annakapel in Leest verkozen tot de mooiste boom van Mechelen. De tweede plaats gaat naar de rode beuk in de Kruidtuin. Op drie staan de drie beuken aan de Zennegatvaart. Lire la suite ⮕

Ondanks achterstand bij rust wint Sint-Job B van Zandvliet BZandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten. Lire la suite ⮕

KVK Wellen dieper in de problemen na gelijkspel tegen Sint-LenaartsKVK Wellen slaagde er ook niet in om te winnen van Sint-Lenaarts. De wedstrijd eindigde op 2-2. Dit is voor KVK Wellen al de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning. Lire la suite ⮕

Sint-Jozefscollege Aalst zet pater op non-actief na beschuldigingen van kindermisbruikDe directie van het Sint-Jozefscollege in Aalst heeft een 80-jarige pater die er actief was als vrijwilliger, met onmiddellijke ingang op non-actief gezet. Dat gebeurde na recente getuigenissen over misbruik. Daarnaast wordt nu ook een opvoeder van het Sint-Barbaracollege in Gent beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Lire la suite ⮕