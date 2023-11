山火季即将来临 Telstra计划升级灾难多发区公用电话

“因此,如果移动设备处于受灾地区,就无法连接到正常网络,因为该网络已被禁用,或因灾害而受到影响,或实际上该地区可能没有网络信号的覆盖。您的手机将能够漫游到该地区的运营网络,它将专门针对这些受灾地区,在任何特定时间点,澳大利亚的任何地方都会发生灾害,我们在将要进行的模拟测试中将研究如何在发生特定灾害时,在这些特定地区将这些设备联网。”哈里斯表示,当天没有任何预警,电话塔也全部瘫痪。“我们撤离到塔斯拉后,伴着大火,冒着危险前进,花了好几个小时,直到警察赶来,用扩音器告诉人们‘快离开,快离开,你们必须离开,到贝加去’。没有人知道发生了什么,我当然也不会去寻找免费的公用电话,所以,这对我来说是件很奇怪的事情,也许人们会去到消防棚,但公用电话不是人们要去的地方。”“我很幸运,因为我把自己锁在屋外,没带手机,我记得我儿子告诉我,街道那边的公用电话可以用。我记得我前妻的号码,这也是我唯一知道的号码...

