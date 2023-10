【SBS新闻快报】中国前总理李克强去世 终年68岁

中国共产党第十七届、十八届、十九届中央政治局常委,国务院原总理李克强,近日在上海休息。于昨日(2023年10月26日)突发心脏病,经全力抢救无效,于今天(10月27日)凌晨0时10分在上海逝世,享年68岁。讣告后发。欢迎下载应用程序SBS Audio,关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

