【SBS新闻快报】中国前总理李克强去世 终年68岁

中国共产党第十七届、十八届、十九届中央政治局常委，国务院原总理李克强，近日在上海休息。于昨日（2023年10月26日）突发心脏病，经全力抢救无效，于今天（10月27日）凌晨0时10分在上海逝世，享年68岁。讣告后发。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

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