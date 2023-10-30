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【SBS新闻快报】多位澳洲前总理联合签署以哈战争声明 维州新冠病例激增

 / Source: SBSNews

2023年10月30日：除保罗·基廷外，所有在世的澳大利亚前总理共同签署了一份关于以色列与哈马斯战争的声明。维州新冠病例激增，代理首席卫生官建议墨尔本人考虑再次戴上口罩。（点击播客收听详情）。

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多位澳洲前总理联合签署以哈战争胜声明霍华德、陆克文、吉拉德、艾伯特、特恩布尔和莫里森签署了这一声明。基廷在周日表示，澳大利亚/以色列和犹太人事务委员会现任主席莱布勒（Mark Leibler）曾与他联系，建议签署联合声明，但他决定不在这一声明上签字。上周五公布的数据显示，在最近的报告期内，维州的新冠病例和住院人数激增，并记录了近100例死亡病例。新州卫生局首席卫生官Kerry Chant博士说，模型显示，人们将继续看到活跃病例的增加，并在年底达到高峰。社会服务部长称总理访华有利于稳定澳中关系总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）即将于11月日访问北京，与中国国家主席习近平会面。里什沃斯在总理出访前发表了以上言论。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）证实，目前仍有88名澳大利亚人及其家人（包括签证持有者）被困在加沙。澳航称ACCC提出的诉讼忽视了航空业的实际情况此前，澳大利亚竞争与消费者委员会主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，她希望澳航面临至少2.

多位澳洲前总理联合签署以哈战争胜声明霍华德、陆克文、吉拉德、艾伯特、特恩布尔和莫里森签署了这一声明。基廷在周日表示，澳大利亚/以色列和犹太人事务委员会现任主席莱布勒（Mark Leibler）曾与他联系，建议签署联合声明，但他决定不在这一声明上签字。上周五公布的数据显示，在最近的报告期内，维州的新冠病例和住院人数激增，并记录了近100例死亡病例。新州卫生局首席卫生官Kerry Chant博士说，模型显示，人们将继续看到活跃病例的增加，并在年底达到高峰。社会服务部长称总理访华有利于稳定澳中关系总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）即将于11月日访问北京，与中国国家主席习近平会面。里什沃斯在总理出访前发表了以上言论。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）证实，目前仍有88名澳大利亚人及其家人（包括签证持有者）被困在加沙。澳航称ACCC提出的诉讼忽视了航空业的实际情况此前，澳大利亚竞争与消费者委员会主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，她希望澳航面临至少2.5亿澳元的罚款，这是目前最高罚金记录的两倍。但航空公司声称，此案忽略了一个基本现实，也忽略了航空公司销售机票时的一个关键条件。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在

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