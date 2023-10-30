【SBS新闻快报】多位澳洲前总理联合签署以哈战争声明 维州新冠病例激增

多位澳洲前总理联合签署以哈战争胜声明霍华德、陆克文、吉拉德、艾伯特、特恩布尔和莫里森签署了这一声明。基廷在周日表示，澳大利亚/以色列和犹太人事务委员会现任主席莱布勒（Mark Leibler）曾与他联系，建议签署联合声明，但他决定不在这一声明上签字。上周五公布的数据显示，在最近的报告期内，维州的新冠病例和住院人数激增，并记录了近100例死亡病例。新州卫生局首席卫生官Kerry Chant博士说，模型显示，人们将继续看到活跃病例的增加，并在年底达到高峰。社会服务部长称总理访华有利于稳定澳中关系总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）即将于11月日访问北京，与中国国家主席习近平会面。里什沃斯在总理出访前发表了以上言论。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）证实，目前仍有88名澳大利亚人及其家人（包括签证持有者）被困在加沙。澳航称ACCC提出的诉讼忽视了航空业的实际情况此前，澳大利亚竞争与消费者委员会主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，她希望澳航面临至少2.

多位澳洲前总理联合签署以哈战争胜声明霍华德、陆克文、吉拉德、艾伯特、特恩布尔和莫里森签署了这一声明。基廷在周日表示，澳大利亚/以色列和犹太人事务委员会现任主席莱布勒（Mark Leibler）曾与他联系，建议签署联合声明，但他决定不在这一声明上签字。上周五公布的数据显示，在最近的报告期内，维州的新冠病例和住院人数激增，并记录了近100例死亡病例。新州卫生局首席卫生官Kerry Chant博士说，模型显示，人们将继续看到活跃病例的增加，并在年底达到高峰。社会服务部长称总理访华有利于稳定澳中关系总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）即将于11月日访问北京，与中国国家主席习近平会面。里什沃斯在总理出访前发表了以上言论。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）证实，目前仍有88名澳大利亚人及其家人（包括签证持有者）被困在加沙。澳航称ACCC提出的诉讼忽视了航空业的实际情况此前，澳大利亚竞争与消费者委员会主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，她希望澳航面临至少2.5亿澳元的罚款，这是目前最高罚金记录的两倍。但航空公司声称，此案忽略了一个基本现实，也忽略了航空公司销售机票时的一个关键条件。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在

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