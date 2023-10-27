【SBS新闻快报】美国军方空袭伊朗伊斯兰革命卫队两处设施

美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）在一份声明中称，此次空袭是对自10月17日以来在伊拉克和叙利亚发生的19起针对美军人员的袭击的回应，这些袭击得到了伊朗民兵组织的支持。澳洲安全机构担心入侵加沙会导致本地暴力事件据了解，安全官员们担心恐怖组织（包括伊斯兰极端分子和新纳粹主义分子）可能会将地面入侵作为暴力行动的许可。尽管澳大利亚人并没有成为袭击目标，但人们仍然担心身在海外的澳大利亚人，以及处于该战争地区的澳洲公民可能会卷入冲突。李克强在今年3月之前一直担任中国国务院总理，也是中国第二大权力人物。据报道，他突发心脏病，于周五（10月27日）凌晨零点十分去世。澳大利亚总理阿尔巴尼斯在访问美国期间直接向美国总统拜登提出了他对维基解密创始人朱利安·阿桑奇被监禁一事的担忧。但本周早些时候，美国国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）在一次简报会上告诉澳大利亚记者，这是司法部的引渡事宜。环保组织长期以来一直呼吁使用空中射击，这一举措在十月初的联邦议会调查中得到了支持。根据官方数据，新南威尔士州的野马数量一直在增加，达到18800...

美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）在一份声明中称，此次空袭是对自10月17日以来在伊拉克和叙利亚发生的19起针对美军人员的袭击的回应，这些袭击得到了伊朗民兵组织的支持。澳洲安全机构担心入侵加沙会导致本地暴力事件据了解，安全官员们担心恐怖组织（包括伊斯兰极端分子和新纳粹主义分子）可能会将地面入侵作为暴力行动的许可。尽管澳大利亚人并没有成为袭击目标，但人们仍然担心身在海外的澳大利亚人，以及处于该战争地区的澳洲公民可能会卷入冲突。李克强在今年3月之前一直担任中国国务院总理，也是中国第二大权力人物。据报道，他突发心脏病，于周五（10月27日）凌晨零点十分去世。澳大利亚总理阿尔巴尼斯在访问美国期间直接向美国总统拜登提出了他对维基解密创始人朱利安·阿桑奇被监禁一事的担忧。但本周早些时候，美国国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）在一次简报会上告诉澳大利亚记者，这是司法部的引渡事宜。环保组织长期以来一直呼吁使用空中射击，这一举措在十月初的联邦议会调查中得到了支持。根据官方数据，新南威尔士州的野马数量一直在增加，达到18800 匹，澳大利亚阿尔卑斯山脉地区则达到25000匹。夏普说：“站在这里说我们将不得不消灭所有这些野马，我并不开心。但这里的重点是，我们确实必须这样做，如果我们要这样做，那么我们需要以最人道的方式做到这一点。新州环境部正在与皇家防止虐待动物协会和兽医密切合作，讨论未来如何处理这一问题。”

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