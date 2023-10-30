SBS早新闻（2023年10月30日）

SBS早新闻（2023年10月28日）以色列进一步扩大在加沙的军事行动；联合国呼吁加沙允许更多援助物资进入；昆州消防局向各州和新西兰发出增员请求；墨尔本杯在开赛前推出着装新规 Read more ⮕
SBS早新闻（2023年10月27日）联合国代表称加沙局势危急；澳外交部警告黎巴嫩澳大利亚人紧急撤离；美驻澳大使称北京在南海的行为有“挑衅性”；前联邦政治工作人员受性侵指控。 Read more ⮕
SBS早新闻（2023年10月26日）请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。 Read more ⮕
SBS早新闻（2023年10月25日）请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。 Read more ⮕
SBS早新闻（10月24日）澳洲总理于11月4日至7日访华；菲律宾指责中国在南中国海冲撞其船只；以色列国防部长告诉部队即将发动大规模进攻；南极洲一关键区域的冰架会“不可避免地”融化。 Read more ⮕
SBS早新闻（2023年10月23日）澳本年度就业诈骗案激增损失达数千万； 黄英贤谴责哈马斯并称一直支持以色列； 埃及边防人员被以色列坦克击中受轻伤； 澳中葡萄酒关税贸易制裁争端即将结束。 Read more ⮕