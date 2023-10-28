SBS早新闻（2023年10月28日）

28/10/2023 7:44 AM / Source: SBSNews

以色列进一步扩大在加沙的军事行动；联合国呼吁加沙允许更多援助物资进入；昆州消防局向各州和新西兰发出增员请求；墨尔本杯在开赛前推出着装新规