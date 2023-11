【SBS新闻快报】外长黄英贤确认20名澳人逃离加沙抵达埃及

澳大利亚外交部长黄英贤(Penny Wong)表示,她为二十名澳大利亚人通过拉法边境口岸,连夜成功逃离加沙冲突地区抵达埃及开罗而感到宽慰。目前,当局正为这批澳大利亚人安排返澳行程。她说:“他们经历了七个小时的奔波,显然相当疲劳。我询问了所有澳大利亚人的健康状况,大使表示大家身体健康,这让我们感到宽慰,但我们也会确保任何需要医疗关注的人都能得到照顾。”当局宣布启动一项新的国家级癌症防治计划,旨在改善癌症患者的医疗护理、治疗结果和相关支持,并解决治疗不平等问题。与此同时,该计划也致力于改善原住民和偏远地区澳大利亚人的癌症防治工作,并解决医疗系统中的关键差距。卫生部长马克·巴特勒(Mark Butler)表示,国家癌症防治计划对于解决澳大利亚癌症发病率至关重要。如今癌症的负担正在增加,今年估计有超过16.4万澳人被确诊癌症。虽然在澳洲癌症的预后可能排在全球前列,但是对一些人来说,只是因为身份或居住地就无法享受这一好处,希望集中计划能够让患者无论在哪里确诊,都能更容易获得治疗。李克强遗体今日火化根据日前中国官媒新华社发布的消息,今天北京天安门、人民大会堂、外交部等地,中国各省、自治区、直辖市政府机构,各边境口岸和港口,以及中国驻外使领馆将下半旗致哀。欢迎下载应用程序SBS Radio,关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBSNEWS: 【SBS新闻快报】被拘澳籍作家杨恒均之子致信阿尔巴尼斯2023年11月1日:被拘澳籍作家杨恒均之子致信阿尔巴尼斯;联邦政府医疗保险改革,预计1200万澳人将受益(点击播客收听详情)。

Source: SBSNews | Read more ⮕

SBSNEWS: 【SBS新闻快报】被拘澳籍作家杨恒均之子致信阿尔巴尼斯2023年11月1日:被拘澳籍作家杨恒均之子致信阿尔巴尼斯;联邦政府医疗保险改革,预计1200万澳人将受益(点击播客收听详情)。

Source: SBSNews | Read more ⮕

SBSNEWS: 【SBS新闻快报】多位澳洲前总理联合签署以哈战争声明 维州新冠病例激增2023年10月30日:除保罗·基廷外,所有在世的澳大利亚前总理共同签署了一份关于以色列与哈马斯战争的声明。维州新冠病例激增,代理首席卫生官建议墨尔本人考虑再次戴上口罩。(点击播客收听详情)。

Source: SBSNews | Read more ⮕

SBSNEWS: 【SBS新闻快报】美国军方空袭伊朗伊斯兰革命卫队两处设施2023年10月27日:美国军方在叙利亚空袭了伊朗伊斯兰革命卫队使用的两处设施。随着对以色列-哈马斯冲突可能会在中东蔓延的担忧加大,美国一直在加强对其驻叙利亚和伊拉克的士兵的保护(点击播客收听详情)。

Source: SBSNews | Read more ⮕

SBSNEWS: 【SBS新闻快报】中国前总理李克强去世 终年68岁据中国国家媒体新华社报道,中国国务院原总理去世,终年68岁。

Source: SBSNews | Read more ⮕

SBSNEWS: 【SBS新闻快报】澳美领导人重申伙伴关系 以色列决定地面入侵加沙10月26日:澳美两国领导人在白宫举行双边会谈;以色列决定对加沙进行地面入侵;知名华人换汇服务公司“长江换汇”被联邦警方突击搜查(点击收听详情)。

Source: SBSNews | Read more ⮕