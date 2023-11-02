【SBS新闻快报】外长黄英贤确认20名澳人逃离加沙抵达埃及

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，她为二十名澳大利亚人通过拉法边境口岸，连夜成功逃离加沙冲突地区抵达埃及开罗而感到宽慰。目前，当局正为这批澳大利亚人安排返澳行程。她说：“他们经历了七个小时的奔波，显然相当疲劳。我询问了所有澳大利亚人的健康状况，大使表示大家身体健康，这让我们感到宽慰，但我们也会确保任何需要医疗关注的人都能得到照顾。”当局宣布启动一项新的国家级癌症防治计划，旨在改善癌症患者的医疗护理、治疗结果和相关支持，并解决治疗不平等问题。与此同时，该计划也致力于改善原住民和偏远地区澳大利亚人的癌症防治工作，并解决医疗系统中的关键差距。卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，国家癌症防治计划对于解决澳大利亚癌症发病率至关重要。如今癌症的负担正在增加，今年估计有超过16.4万澳人被确诊癌症。虽然在澳洲癌症的预后可能排在全球前列，但是对一些人来说，只是因为身份或居住地就无法享受这一好处，希望集中计划能够让患者无论在哪里确诊，都能更容易获得治疗。李克强遗体今日火化根据日前中国官媒新华社发布的消息，今天北京天安门、人民大会堂、外交部等地，中国各省、自治区、直辖市政府机构，各边境口岸和港口，以及中国驻外使领馆将下半旗致哀。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。
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