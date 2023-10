Zwickt’s mi, oder: Gimme that Old-Time-Zwickl-Feeling!

Goethe in der römischen Campagna. Gemälde von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 1787 Bild © Wikipedia

An so einem Zwickeltag-Sonntag kann man sich so richtig eingezwickt fühlen. Tue ich aber nicht. Sind alle auf Urlaub, außer mir. Der Zorn der österreichischen Öffentlichkeit scheint schon wieder verflogen, irgendwer hat sich wieder einmal beim Presserat über mich beschwert, sie wissen schon, warum. Dachte kurz daran, mich beim Presserat über die österreichische Presselandschaft zu beschweren, gab es aber wegen Sinnlosigkeit wieder auf. Auf standard.

Ein zweckdienlicher Hinweis. Der zitierte Artikel lautet: „Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie deren Lehre sind frei.“ Ein Gedicht, zumal wenn es in einem persönlichen Blog erscheint, dürfte in diese Kategorie fallen. headtopics.com

Ich bin gespannt, ob sich der Presserat zum Kunstrichter aufschwingt und mich des Werther-Effekts wegen rügt. Auf welchen Vorwurf der Urheber des Werther, ein gewisser Johann Wolfgang von Goethe im Vorwort einer folgenden Werther-Ausgabe erwiderte: „Sei ein Mann und folge mir nicht nach!“ Ein Motto, das man über das Eingangstor zu den Sozialen Medien einmeißeln könnte, wäre es nicht so flagrant ungegendert.

Bin weiters gespannt, wer oder was noch so zur Beschwerde eingereicht wird. Denke nicht daran, mich daran zu beteiligen, aber auch nicht, es teilnahmslos hinzunehmen, wenn einen Konkurrenten des eigenen Vorteils wegen letztklassig anpöbeln. headtopics.com

Man hört überall die Dämme brechen, es ist so ein Knacken und Krakeelen in der Luft, Polynervosität aufgrund der Polykrisen macht sich breit, angeblich spürt die Jugend Sprechzwänge und betrachtet es als ihre Aufgabe, sich zu allem unreflektiert zu äußern, worauf die Erwachsenen die Stirn in Dackelfalten legen.

