Zweimal Gold und einmal Silber

ubelstimmung in Ybbs: Drei Lehrlinge zogen vom Babenbergerhof aus, um beim Lehrlingswettbewerb „Junior Skills“ in der Berufsschule Waldegg ihr Können unter Beweis zu stellen. In der Kategorie „Küche“ sicherte sich Jana Brandstetter (16) den ersten Platz – und auch auf dem zweiten Platz landete ein Ybbser Lehrling: David Walter (16). Und dank Jasmin Leikam (17) gab's dann nochmal Edelmetall: Sie trat in der Kategorie „Hotel- und Gastgewerbeassistentin“ an und holte sich die Goldene. Diese Höchstleistungen machen Chefin Karin Gruber-Rosenberger mächtig stolz.

Buder gewinnt mit Österreichs Frauenteam EM-SilberBei der letztwöchigen Dodgeball-EM im kroatischen Osijek war auch wieder die Frankenfelserin Carina Buder am Start, diesmal aber nur bei den Damen, welche die Silbermedaille geholt haben. Gold für Österreich gab es fürs Mixedteam, die Herrn holten wie die Damen Silber. Weiterlesen ⮕

Behambergerin holte Gold bei Musik-AbzeichenAnna Sachsenhofer-Schersch glänzte bei der Prüfung zum Goldenen Jungmusikerleistungsabzeichen. Weiterlesen ⮕

Brigitte Karner über den Tod:„Es schien, als wäre die Luft im ganzen Raum mit Gold getränkt“Vor fünf Monaten starb ihr Mann Peter Simonischek. Brigitte Karner über den Drang, noch zu leben, den letzten Applaus und die Farbe Gold ganz am Ende. Weiterlesen ⮕

Grenzübergreifende Branddienstleistungsprüfung in ÖsterreichMehr als ein Dutzend Gruppen aus den unterschiedlichsten österreichischen Bundesländern haben erfolgreich an der Branddienstleistungsprüfung in Bronze und Gold teilgenommen. Die Prüfung ist eine praxisnahe Feuerwehrprüfung für den Ernstfall. Weiterlesen ⮕

5:1! Rapid schießt sich souverän ins Cup-ViertelfinaleRapid ist unter den letzten Acht! Die Hütteldorfer siegten in Amstetten mit 5:1, zogen ins Viertelfinale des ÖFB-Cups ein. Weiterlesen ⮕

Erdäpfelbauern in der Krise: Ernte stark unter dem SchnittImmer öfter geben Niederösterreicher den Anbau von Erdäpfeln komplett auf, weil er sich wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Weiterlesen ⮕