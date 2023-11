Zwei Verletzte bei Autounfall

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte mussten aus einem der beiden kollidierten Autos zwei Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades gerettet werden. Der Fahrer des auf dem Dach liegenden Fahrzeuges blieb unverletzt und verließ selbstständig das Fahrzeug. Die Berufsfeuerwehr sowie die Feuerwehr Ebelsberg kümmerten sich um die Aufräumarbeiten und konnten den Einsatz nach knapp einer Stunde beenden. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch ungeklärt.

TTNACHRİCHTEN: Zwei Autos kollidierten auf B169 in Fügen: Mehrere VerletzteZwei Autos kollidierten am Sonntag auf der Zillertal Straße in Fügen. Beide Lenkerinnen sowie weitere vier Insassen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

VORARLBERG: Strom- und Gasverbrauch deutlich gesunkenSowohl beim Strom als auch beim Gas ist der Verbrauch in Österreich im September deutlich gesunken.

VORARLBERG: Autounfall in Lustenau: 61-Jährige leicht verletztEine 61-jährige Autofahrerin aus der Schweiz wurde bei einem Autounfall in Lustenau leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich, als sie eine Kreuzung passierte und mit dem Auto eines 33-jährigen Mannes kollidierte, der nach links abbiegen wollte. Der 33-jährige Fahrer wurde positiv auf THC getestet.

TTNACHRİCHTEN: Junges Paar bedrohte und verletzte 18-Jährige bei Hotel in ReutteZwischen einem 20-jährigen Deutschen, seiner aktuellen Freundin und seiner 18-jährigen Ex-Freundin kam es in Reutte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die 18-Jährige wurde dabei verletzt.

HEUTE_AT: Drei Verletzte bei Crash auf regennasser FahrbahnSchwerer Unfall am Sonntag auf der A1 beim Knoten St. Pölten. Ein Lenker verlor die Kontrolle über seinen Wagen und verunfallte.

FİREWORLDAT: Nö: Pkw-Unfall auf regennasser A1 fordert bei St. Pölten drei VerletzteST. PÖLTEN (NÖ): Zahlreiche Einsatzkräfte wurden am Morgen des 5. November 2023 auf die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien zum Knoten St. Pölten alarmiert. Der Lenker eines vollbesetzten Pkw verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte infolge.

