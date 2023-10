Zwei Tote bei Motorradunfall auf der Autobahn

Bei Eintreffen des ersten Rettungsmittels wurde sofort klar, dass das Motorrad mit zwei Personen besetzt war.

Von Ersthelfern wurde bereits medizinische Hilfe geleistet. Aufgrund der Schwere der Verletzungen blieben aber alle rettungsdienstlichen Maßnahmen ohne Erfolg, sodass beide Patienten an der Unfallstelle verstarben. Die Insassen eines Pkws der zu dem Motorrad gehörte, aber nicht am Unfallgeschehen beteiligt waren, wurden rettungsdienstlich Versorgt.

Die Polizei sperrte die BAB 2 ab der Anschlussstelle Gladbeck. Von dort aus wurde der Verkehr abgeleitet. Für die Unfallursachenermittlung blieb die Fahrbahn in Richtung Hannover mit unbestimmter Zeit gesperrt. Die Feuerwehr Gladbeck war zusammen mit dem Rettungsdienst aus Gelsenkirchen mit 16 Mann vor Ort, der Einsatz dauerte ca. 3 Stunden. headtopics.com

In der Zeit des Einsatzes auf der Autobahn, wurden von den Freiwilligen Feuerwehr drei Einsätze abgearbeitet. Es handelte sich um Einsätze mit Personen in Notlage und einem Heimrauchmelder der Alarm geschlagen hatte. Bei allen Einsätzen konnte aber jeweils schnell Entwarnung gegeben werden

