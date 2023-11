Zwei steirische Unternehmerinnen des Jahres 2023 ausgezeichnet

Tag und Nacht arbeiteten die beiden an ihrem Produkt, den „Lotta Curls“. Dabei handelt es sich um ein Band, mit dem man ohne Hitze Locken erzeugen kann. Man dreht sein Haar um das Band, befestigt die Spitzen mit einem Haargummi, knotet die Enden des Bands über dem Kopf zusammen und wartet ab. Dreht man die Haare wieder aus, verspricht das Band schöne Locken.

„Unsere Freundinnen haben zum Beispiel mit einem Bademantelgürtel Locken gemacht, um über Nacht hitzefrei Locken zu bekommen. Es hat aber nicht funktioniert und war unbequem“, erzählt Niederl. Deshalb haben sich die beiden dann selbst an die Nähmaschine gesetzt und mit einer Schneiderin kooperiert, bis sie ihr finales Produkt in den Händen hielten.(Deutschland). „Drei Tage vor der Abreise konnten wir unser Produkt fertigstellen“, erzählt Niederl.

Der Sitz der Lotta GmbH ist in Graz, ein fünfköpfiges Team ist dort beschäftigt. Das Produkt wird nach Deutschland, in die Schweiz und in die Niederlande geschickt. Außerdem ist das Lockenband in 300 Friseurläden erhältlich, so Niederl. Eine gezielte Marketingstrategie und die nachhaltige Herstellung des plastikfreien Haarhilfsmittels haben zur großen Euphorie rund um das Haarband beigetragen. Außerdem betreiben sie gezieltes Influencer-Marketing.

Das Führungsduo hat aber ein klares Ziel und lässt sich davon nicht abbringen: „Wir haben die Vision, für alle Haartypen ein passendes Produkt anzubieten. Neben den Lockenkämmen und Clips werden auch bald zwei neue Produkte auf den Markt kommen“, kündigt Niederl an.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

: