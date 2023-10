Zwei Gondeln mit 27 Passagieren in Obertraun evakuiert

viel los. Zahlreiche Wanderer nutzten die guten Wetterbedingungen. Am Sonntagnachmittag löste dann aber ein technischer Defekt eine Notbremsung der 3. Teilstrecke der Dachstein Krippenstein Seilbahn aus. Die Evakuierung von zwei Gondeln und 27 Menschen wurde dringend notwendig.Nach dem Vorfall machte sich die Bergrettung Obertraun mit 14 Einsatzkräften auf den Weg, unterstützt von Quads und Seilbahnen.

Die Alpinpolizei aus Mithilfe eines speziellen selbst-bremsenden Seilsystems und eines Rettungsdreiecks wurden die Gäste etwa 35 Meter aus den Gondeln abgeseilt und sicher auf die Piste gebracht. In nur einer Stunde und 36 Minuten nach dem Alarm waren alle 27 Passagiere sicher und unverletzt am Boden. Nach der erfolgreichen Rettung wurden sie mit Geländefahrzeugen der Seilbahn und der Bergrettung zurück zur Bergstation gebracht und dort versorgt.

