Zwei Donaufähren in Niederösterreich vor Winterpause

Für zwei Donaufähren in Niederösterreich (Klosterneuburg-Korneuburg und Weißenkirchen-St. Lorenz) beginnt in den kommenden Tagen die Winterpause.

Die Verbindung zwischen Klosterneuburg und Korneuburg ist bis 2. November in Betrieb, teilte der ÖAMTC am Montag in einer Aussendung mit. Zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz kann die Donau bis einschließlich 5. November mit der Fähre überquert werden. Zwischen Spitz und Arnsdorf läuft der Betrieb ganzjährig, von November bis März allerdings nur wochentags.

