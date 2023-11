– Zverev soll fast halbe Million € zahlen

Zverev sieht sich schon länger mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Seine Ex-Freundin Brenda Patea wirft dem Olympiasieger im Tennis Körperverletzung vor. Zverev soll Patea, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, bei einem Streit im Mai 2020 körperlich verletzt haben, so der Vorwurf.

"Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Mai 2020 in Berlin im Rahmen eines Streites eine Frau körperlich misshandelt und an der Gesundheit geschädigt zu haben", heißt es in der Erklärung des Gerichts.Am Dienstag legte nun das Berliner Amtsgericht Tiergarten einen Strafbefehl gegen Zverev fest. Dem 26-Jährigen wurde eine Geldstrafe in der Höhe von 450.000 Euro aufgebrummt. Konkret sind das 90 Tagessätze zu 5.000 Euro.

Tennis-Held Dominic Thiem! Wir zeigen in einer großen Diashow das Leben des rot-weiß-roten Sportstars.Dominic Thiem wurde am 3. September 1993 in Wiener Neustadt geboren. Seine Eltern Wolfgang und Karin sind Tennislehrer. Früh schlägt er Bälle gegen die Hausmauer. Das Bild zeigt ihn 2006 beim Generali Bambini Cup.Er wuchs in Lichtenwörth auf, einer kleinen Gemeinde 50 Kilometer südlich von Wien. Bild: 2010 Austrian Open in Kitzbühel. headtopics.com

Nach dem letzten Turnier der Saison bestätigt Thiem die Trennung von Kiki Mladenovic. Als Hauptgrund nennt er die fehlende Zeit im Leben als Tennisprofi.Die Saison 2020 startet Thiem beim ATP Cup in Australien: Nach der Vorbereitung in Miami und an der Ostküste Australiens verliert er zwei von drei Partien: Gegen Hubert Hurkacz und Borna Coric, einen Zwei-Satz-Sieg feiert er gegen Diego Schwartzman.

