Zum Weltspartag locken Banken mit höheren Zinsen

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diese anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.

Banken bieten zum Weltspartag wieder mehrDie steigenden Zinsen führen zu höherem Interesse am Veranlagen. Für einjährige Bindungen gibt es bis zu vier Prozent. Aber die Angebote sind zeitlich begrenzt. Weiterlesen ⮕

Nach Kritik aus der SPÖ: Kredit mit variablen Zinsen zurückgezahltAufgrund der - wie Bürgermeisterin Margit Göll sagt - guten finanziellen Lage der Gemeinde Moorbad Harbach konnten Straßen und Güterwege saniert und ein Kredit über 186.500 Euro, der für den Umbau des Gemeindeamtes aufgenommen worden ist, bereits zurückgezahlt werden. Weiterlesen ⮕

Von Bogota nach Berndorf und zum Auftritt in den KammgarnsaalPia Baresch gibt am 4. November im Kammgarnsaal in Möllersdorf Einblicke in die zwei Seelen, die in ihr wohnen. Weiterlesen ⮕

Admira krönt sich im Grande Finale zum Herbstmeister450 Zuschauer kamen zum großen Showdown zwischen der Admira und Weikersdorf in die Wiener Neustädter Josefstadt. Die Admira drehte den Spieß im Kampf um die Winterkrone noch einmal um. Die Wallner-Elf ist dank des 2:1-Erfolgs im direkten Duell Herbstmeister. Weiterlesen ⮕

Vermeintliche Person in der Ager bei Regau stellte sich zum Glück als Laubhaufen herausREGAU. Glücklicherweise nicht bestätigt hat sich am Samstagnachmittag eine gemeldete Sichtung in der Ager bei Regau (Bezirk Vöcklabruck). Weiterlesen ⮕

Lions laden zum Charity-Abend nach StrasshofDer Deutsch-Wagramer Ex-Bürgermeister Rudolf Melzer wird für Musik und Gesang, Marchfeld-Literat Gottfried Doschek für unterhaltsame Texte sorgen. Weiterlesen ⮕