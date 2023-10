Zum Jubiläum: Best of Kronberger Kabarett

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:„Wir haben versucht einen Querschnitt mit den besten Acts aus den 30 Jahren zu schaffen“, sagt Josef Romstorfer, Obmann der Kronberger Theaterspieler. Anlässlich ihres Kabarettprogramm-Jubiläums bringen sie ab 4.

Zu sehen sind einige der besten und lustigsten Sketches, Parodien und Musikeinlagen aus dieser Zeit, die eine unbeschwerte köstliche Unterhaltung garantieren. „Ich glaube, dass wir eine recht gute Mischung gefunden haben. Beim Proben haben wir auf jeden Fall viel Spaß", verrät Romstorfer.: 4. November, 10. November, 11. November, 17. November, 18. November, 24. November, 25.

