Zugunglück in Indien: Mindestens 13 Tote und Dutzende Verletzte

Bei einem Zusammenstoß von zwei Zügen im Süden Indiens sind am Sonntag mindestens 13 Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden. Das teilte ein Bereichsleiter der Bahn indischen Medien mit. Der Unfall ereignete sich demnach in Vizianagaram im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Laut Angaben des Bereichsleiters in der „Times of India“ fuhr ein Zug auf einen stehenden Zug auf, vier Waggons entgleisten.

Mehrere Rettungsteams und Anrainer versuchten, verletzte Fahrgäste aus dem Wrack zu retten. Der Ministerpräsident von Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, ordnete weitere Hilfsmaßnahmen an. Die indische East Coast Railway (ECoR) erklärte laut „Times of India“, dass menschliches Versagen und ein Überfahren des Signals zu dem Zusammenstoß geführt haben könnten.

Zugunfälle kommen in Indien häufig vor. Erst im vergangenen Juni passierte im indischen Bundesstaat Odisha eines der schwersten Zugsunglücke in dem Land: Knapp 300 Menschen starben, mehr als 1.000 wurden verletzt. Viele Züge sind alt und manche Gleise überholungsbedürftig. Zuletzt hatte die indische Regierung viel in die Verbesserung der Bahn investiert, unter anderem in Schnellzüge. headtopics.com

