Am Bahnhof Schönfeld-Lassee war für ein slowakisches Pärchen Schluss mit ihrer Heimreise nach Bratislava. Davor sollen sich im Zug höchst dramatische Szenen mit dem Kontrolleur abgespielt haben. ine Fahrkartenkontrolle, die im April dieses Jahres aus dem Ruder gelaufen ist, war Gegenstand einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen schwerer Körperverletzung. Im Prozess taten sich die Zeugen keinen Gefallen.

Der 8. April dieses Jahres schien ein ganz normaler Arbeitstag für einen 36-jährigen Zugbegleiter zu werden, wobei normal heißt, dass man in dem Job mit allem rechnen muss. Mit der Konsequenz, am Landesgericht Korneuburg zu landen, hatte der 36-Jährige damals aber sicher nicht gerechnet. Er versah seinen Dienst in der Marchegger Ostbahn in Richtung Bratislava. Unterwegs stieg ein Paar zu (49 und 34 Jahre), das prompt vom 36-Jährigen kontrolliert wurde. headtopics.com

„Du wirst dafür bezahlen“, soll der störrische Fahrgast noch gedroht haben, dann holte der Zugbegleiter das Paar am Bahnhof aus dem Zug und rief die Polizei. Die konnte bei dem 34-Jährigen einen Kratzer am Kinn und ein etwas mitgenommenes T-Shirt feststellen. Der Kratzer war leicht mit einem ziemlich ausladenden Ring zu erklären, den der 36-Jährige auch an diesem Apriltag trug.

Zuerst befragte Bodner die 49-Jährige zu ihren Wahrnehmungen der Ereignisse und bekam dann in regelmäßiger Wiederholung den Griff vorgemacht, mit dem ihr Freund fast erstickt worden wäre. „Den kenn ich schon“, versuchte der Richter auch andere Details zu erfahren, wie zum Beispiel, ob sie Faustschläge gegen den 34-Jährigen gesehen hätte - was sie verneinte. Aber Blut hätte ihr Freund gespuckt und 800 Euro bei dem Gerangel verloren. headtopics.com

